تجار عملة.. إحالة عصابة ضباط مباحث الأموال العامة المزيفة للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 8 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة وتكوين عصابة إجرامية للاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وسرقة المواطنين بالإكراه

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه طارق محمد أمين الألفي كرها عنه وذلك بأن استدرجوه حیله - استظهار امكانية استبدال العملات الأجنبية بالعملات الوطنية عبر المواقع الالكترونية - ولدي وصوله بالزمان

والمكان المحددين سلفا رفقة المجنى عليه الثاني محمود طارق محمد أمين فوجئا بترجل المتهمين من سيارة أعدت سلفاً لذلك الغرض زاعمين انهم من رجال الشرطة متخذين كافة المظاهر الدالة على ذلك وحملهم لأسلحة " آت وصفها " مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدة وكان ذلك ليلا بالطريق العام فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء علي المبالغ المالية حوزتهما

كما - قبضوا - وآخر مجهول - علي المجني عليهما طارق محمد أمين الالفي ومحمود طارق محمد أمين الألفي بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعقب اتمامهم جرمهم محل الاتهام السابق قاموا باصطحابهما عنوة بالسيارة محل استقلالهم حال اتصافهم بصفة كاذبه وهي كونهم من مأموري الضبط القضائي ، وقد صاحب ذلك تعذيبات بدنية أوقعوها عليهما بأن تعدوا عليهما ضربا مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدية فأحدثوا ما بالمجني عليه الأول من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وارتكابهم الجريمة محل الاتهام الأول علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية ) رجال هيئة الشرطة ( دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذنا منها بذلك، وأجروا عملاً من مقتضياتها بأن استوقفوا المجني عليهما سالفي الذكر بناء علي تلك الوظيفة علي النحو المبين بالتحقيقات.