"ليس وشيكا".. مسؤولون إسرائيليون يكشفون موعد الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة

قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الإثنين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الهجوم المخطط له على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لا يزال على بعد أسابيع، وليس "وشيكا".

وأضاف المسؤولون، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستعد للهجوم على رفح حتى الآن"، مشيرين إلى أن العقبة الأبرز تتمثل في عدم التمكن من إنجاز عملية إخلاء أعداد كبيرة من النازحين داخل رفح المكتظة بالسكان فضلا عن عدم استكمال الخطة بعد.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن إخلاء النازحين في رفح سيستغرق "أسبوعين على الأقل".

وفي وقت سابق، أفادت الشبكة الأمريكية نقلا عن مسؤولان أمريكيان، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تتوقع أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، مع بدء شهر رمضان المبارك.

وقال المسؤولان الأمريكيان، إنه حتى نهاية هذا الأسبوع، لم تر الولايات المتحدة بعد أي نوع من الخطة الإنسانية أو خطة الإخلاء من الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى إلى ضمان سلامة هؤلاء المدنيين في رفح قبل شن عملية عسكرية هناك.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني خط أحمر بالنسبة له.