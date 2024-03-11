عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعرض لـ حادث على الطريق الصحراوي.. تطورات الحالة الصحية لـ عصام السقا

الفنان عصام السقا
الفنان عصام السقا

تعرض الفنان عصام السقا لحادث سير على طريق القاهرة اسوان الصحراوي، بينما كان في زيارة لأسرته بالمنيا، والقيام بتوزيع «شنط رمضان»… فماذا حدث وما تطورات حالته الصحية؟ 

txt

ياسمينا زيتون| لبنانية وصيفة ملكة جمال العالم.. هكذا أبهرت الجميع وهذا حلمها الأول .. شاهد

txt

بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل

عصام السقا يتعرض لـ حادث سير على الصحراوي 

تعرض الفنان عصام السقا لحادث سير بينما كان يسير بسيارته على الطريق الصحراوي، في زيارة لأسرته في محافطة المنيا، ويقوم بتوزيع شنط رمضان، حيث كان على وشك الاصطدام بسيارة أخرى، وفي محاولة تفاديها أصطدم بجزيرة الطريق وتعرض لكدمات، بينما تضررت سيارته بشكل كبير.

تطورات الحالة الصحية لـ عصام السقا 

أوضح الفنان عصام السقا في تصريحات لـ صدى البلد تفاصيل الحادث الذي تعرض له وحالته الصحية قائلاً: 

« أنا بخير الحمد لله.. العربية اتعرضت للتهشم أثناء ذهابي لزيارة أهلي في المنيا»

عصام السقا في دراما رمضان 

يشارك الفنان عصام السقا في سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فانتدج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق حول فتاة تُدعى صدفة تعمل مدرسة تاريخ، وتتعض لصدفة تغير مجرى حياتها رأسًا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر، وتتوالى الاحداث الشيقة التي تتعرض لها.

ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعي التي يمرون بها وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة

عصام السقا في فيلم الاسكندراني 

ويشارك عصام السقا في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم الاسكندراني
شنط رمضان حادث سير عصام السقا دراما رمضان صدفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

اغتنم.. صلاة من يؤديها في رمضان يغفر الله كل ذنوبه التي يفعلها في المستقبل

كيف تضمن تغذية سليمة لطفلك خلال رمضان؟.. نصائح من "القومي للبحوث"

جريمة قبل الإفطار.. لعنة الميراث تخطف روح سيدة بسلاح شقيقها

في 2 رمضان 2024 .. إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس الغد

يوضع في ميزان المسلم.. فضل قراءة القرآن خلال شهر رمضان

تعرض لـ حادث على الطريق الصحراوي.. تطورات الحالة الصحية لـ عصام السقا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ