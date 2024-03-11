تعرض لـ حادث على الطريق الصحراوي.. تطورات الحالة الصحية لـ عصام السقا

تعرض الفنان عصام السقا لحادث سير على طريق القاهرة اسوان الصحراوي، بينما كان في زيارة لأسرته بالمنيا، والقيام بتوزيع «شنط رمضان»… فماذا حدث وما تطورات حالته الصحية؟

عصام السقا يتعرض لـ حادث سير على الصحراوي

تعرض الفنان عصام السقا لحادث سير بينما كان يسير بسيارته على الطريق الصحراوي، في زيارة لأسرته في محافطة المنيا، ويقوم بتوزيع شنط رمضان، حيث كان على وشك الاصطدام بسيارة أخرى، وفي محاولة تفاديها أصطدم بجزيرة الطريق وتعرض لكدمات، بينما تضررت سيارته بشكل كبير.

تطورات الحالة الصحية لـ عصام السقا

أوضح الفنان عصام السقا في تصريحات لـ صدى البلد تفاصيل الحادث الذي تعرض له وحالته الصحية قائلاً:

« أنا بخير الحمد لله.. العربية اتعرضت للتهشم أثناء ذهابي لزيارة أهلي في المنيا»

عصام السقا في دراما رمضان

يشارك الفنان عصام السقا في سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فانتدج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق حول فتاة تُدعى صدفة تعمل مدرسة تاريخ، وتتعض لصدفة تغير مجرى حياتها رأسًا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر، وتتوالى الاحداث الشيقة التي تتعرض لها.

ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعي التي يمرون بها وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة

عصام السقا في فيلم الاسكندراني

ويشارك عصام السقا في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.