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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في الحلقة الأولى من بيت أم الغلام.. منة شلبي أرملة تعود للماضي

صدى البلد

تتعاون الفنانة منة شلبي، مع إنرجي لأول مرة في موسم رمضان 2024، حيث تقدم مسلسل«بيت أم الغلام».


وفي الحلقة الأولى من مسلسل "بيت أم الغلام"، بدأت الأحداث بترك منزلها هي وابنها بعد وفاة زوجها الذي تزوج عليها بامرأة أخرى وباع لها شقتهم، وتركهما بدون أموال. 


اضطرت الأم فرح وابنها سليم الانتقال إلى منزل أسرتها الذي تركته منذ سنوات، لتواجه أقاربها الذين لم تلتقيهم منذ سنوات، وتعاملهم بشكل قاسي. 

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وقالت زهرة رامي: «منة شلبي كان عندها هدف يكون محتوي المسلسل موجه للأم والطفل بشكل أكبر، وكانت ترغب في توجيه أفكار تخص الأم والأبن بشكل أكبر».


وقالت زهرة رامي: «أنا سعيدة بهذه الفكرة والمحتوى خاصة إنه موجه بشكل كبير للأسرة»، مسلسل «بيت أم الغلام» وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.


يذاع مسلسل بيت أم الغلام، يوميًا في رمضان الساعة 3:00 عصرًا، والإعادة 6:05 مساءً و2:30 صباحًا بدون فواصل.

الفنانة منة شلبي زهرة رامي رمضان 2024 مسلسل بيت أم الغلام موسم رمضان 2024 مصطفى منير موسم رمضان

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