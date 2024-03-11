من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى أول أسبوع من شهر رمضان 2024 ، حيث تشهد حالة الطقس اعتبارا، من اليوم الاثنين، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس خلال هذا الأسبوع، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

أما خلال ساعات الليل، يظل الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الشبورة المائية

وتشهد حالة الطقس، استمرار لنشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواح الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة أول أسبوع فى رمضان

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 26 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 27 إلى 31 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 37 درجة

واعتبارا من بداية الأسبوع القادم، تحديدا يوم السبت، يعود الطقس للانخفاض من جديد في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك موجة أمطار متفاوتة الشدة بمناطق متفرقة يصاحبها نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

