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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أجواء مشمسة .. طقس أول أيام رمضان

صدى البلد

استهل صباح اليوم نسماته ونفحاته الرمضانية ، بأجواء مشمسة مصحوبة ببعض التغيرات على بعض محافظات الجمهورية. 

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق  السريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على مدار الأسبوع.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، بالتزامن مع أول أيام رمضان فمن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية. 

 

شبورة مائية على هذه المناطق 

حذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية «من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20% تقريبًا»، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر، فستكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة في أول الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على سيناء، بارد ليلًا.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم بأول أيام شهر رمضان 2024م:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:16

 

هيئة الأرصاد الجوية

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