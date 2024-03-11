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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ عملية إنزال جوي بشمال غزة

مساعدات جوية
مساعدات جوية


 


أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت عملية إنزال جوي للمساعدات في شمال غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن الإنزال الجوي كان لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم أمس الأحد، أنه في جهد مشترك، قامت القيادة المركزية للجيش الأمريكي والقوات الجوية الملكية الأردنية بتسليم مساعدات إنسانية إلى شمال غزة.

أضافت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-130 أسقطت أكثر من "11500" وجبة إلى جانب "الأرز والدقيق والمكرونة والسلع المعلبة"، ما يعمل على توفير الإمدادات الحيوية للمدنيين المتأثرين "بالصراع المستمر".

وأوضحت أن "العملية المشتركة شملت وجبات طعام مقدمة من الأردن".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أيضًا إن هذه العملية جزء من "جهد متواصل" تبذله الولايات المتحدة وشركاؤها لتخفيف "المعاناة الإنسانية" في المنطقة، مشيرة إلى: "أنها تواصل التخطيط لمتابعة عمليات التسليم الجوي".
 

القيادة الوسطى الأمريكية عملية إنزال جوي

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