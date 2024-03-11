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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إمام مسجد السيدة نفيسة: كانت تدعم الإمام الشافعي معنويا وماديا

صدى البلد

كشف علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، معلومات وتفاصيل عن مسجد السيدة نفيسة وحياة السيدة نفيسة.

 

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 وقال علي الله الجمال في حواره في برنامج "باب رزق" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "الإمام الشافعي كان يرجع إلى السيدة نفيسة في عظائم الأمور ويستشيرها".

 

 وأضاف علي الله الجمال: "السيدة نفيسة كانت تدعم الإمام الشافعي معنويا وماديا"، مضيفا:"السيدة نفيسة كانت توزع الهدايا التي تصل لها ".

 

 وأكمل علي الله الجمال:" الإمام الشافعي تعرض للاضطهاد من بعض المالكية ووقف السيدة نفيسة بجانبه ".

 

 وأضاف علي الله الجمال:"حاكم مصر أو والي مصر أهدى المقر الحالي لمسجد السيدة نفيسة إلى السيدة نفيسة وتفاوض معها بأن تتلقي بالناس يومين في الاسبوع للرد على أسئلتهم".

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