إمام مسجد السيدة نفيسة: كانت تدعم الإمام الشافعي معنويا وماديا

كشف علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، معلومات وتفاصيل عن مسجد السيدة نفيسة وحياة السيدة نفيسة.

وقال علي الله الجمال في حواره في برنامج "باب رزق" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "الإمام الشافعي كان يرجع إلى السيدة نفيسة في عظائم الأمور ويستشيرها".

وأضاف علي الله الجمال: "السيدة نفيسة كانت تدعم الإمام الشافعي معنويا وماديا"، مضيفا:"السيدة نفيسة كانت توزع الهدايا التي تصل لها ".

وأكمل علي الله الجمال:" الإمام الشافعي تعرض للاضطهاد من بعض المالكية ووقف السيدة نفيسة بجانبه ".

وأضاف علي الله الجمال:"حاكم مصر أو والي مصر أهدى المقر الحالي لمسجد السيدة نفيسة إلى السيدة نفيسة وتفاوض معها بأن تتلقي بالناس يومين في الاسبوع للرد على أسئلتهم".