رد محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر.. ماذا فعل؟

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية.

وظهر صلاح في صورة سيلفي من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي.

كشف عبدالحميد فراج الناقد الرياضي وعضو رابطة النقاد الرياضيين، تفاصيل إعلان قائمة المنتخب الوطني المصري، استعدادا للدخول في معسكر مغلق، لخوض دورة ودية في شهر مارس الحالي في دولة الإمارات.



وقال عبدالحميد فراج في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رشا مجدي وأحمد دياب مقدمين برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت كبيرة من انضمام بعض اللاعبين، معلقًا: «كل إعلان لقائمة المنتخب الوطني سواء مع مدير فني مصري أو أجنبي؛ بيكون فيها بعض الانتقادات والملاحظات حول اللاعبين المنضمين إلى القائمة وده شيء طبيعي».

وأضاف الناقد الرياضي، أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن؛ أكد أن عدم ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء بناء على رغبة اللاعب العائد من الإصابة تدريجيًا خلال الفترة الحالية.



وتابع: الكابتن حسام حسن مش بيحط في حساباته الأندية وألوان التيشرتات، لكن كل ما يهمه فقط هو الرؤية الفنية للعناصر المختارة بشكل فردي، ولا يضع عامل السن في حساباته.



وأوضح عبدالحميد فراج أن مباراة نهائي كأس مصر الماضية بين الأهلي والزمالك؛ ستؤثر بشكل نفسي ومعنوي على اللاعبين، معقبًا: هناك اختيارات من النادي الأهلي عليها علامات استفهام كبيرة؛ ومنهم أكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وأحمد نبيل كوكا.