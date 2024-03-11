عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر.. ماذا فعل؟

صدى البلد

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية.

 

وظهر صلاح في صورة سيلفي من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي.

 

 

كشف عبدالحميد فراج الناقد الرياضي وعضو رابطة النقاد الرياضيين، تفاصيل إعلان قائمة المنتخب الوطني المصري، استعدادا للدخول في معسكر مغلق، لخوض دورة ودية في شهر مارس الحالي في دولة الإمارات.


وقال عبدالحميد فراج في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رشا مجدي وأحمد دياب مقدمين برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت كبيرة من انضمام بعض اللاعبين، معلقًا: «كل إعلان لقائمة المنتخب الوطني سواء مع مدير فني مصري أو أجنبي؛ بيكون فيها بعض الانتقادات والملاحظات حول اللاعبين المنضمين إلى القائمة وده شيء طبيعي».

وأضاف الناقد الرياضي، أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن؛ أكد أن عدم ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء بناء على رغبة اللاعب العائد من الإصابة تدريجيًا خلال الفترة الحالية. 


وتابع: الكابتن حسام حسن مش بيحط في حساباته الأندية وألوان التيشرتات، لكن كل ما يهمه فقط هو الرؤية الفنية للعناصر المختارة بشكل فردي، ولا يضع عامل السن في حساباته.


وأوضح عبدالحميد فراج أن مباراة نهائي كأس مصر الماضية بين الأهلي والزمالك؛ ستؤثر بشكل نفسي ومعنوي على اللاعبين، معقبًا: هناك اختيارات من النادي الأهلي عليها علامات استفهام كبيرة؛ ومنهم أكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وأحمد نبيل كوكا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

كيف تعمل وتحصد الحسنات؟ داعية يوضح في ضوء حديث مهاجر أم قيس

أزهري: الصلوات تطهر المسلم من الذنوب كما يطهر الماء الجسد

رد محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر.. ماذا فعل؟

غارات جوية أمريكية وبريطانية على ميليشيات الحوثي في اليمن

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

اغتنم.. صلاة من يؤديها في رمضان يغفر الله كل ذنوبه التي يفعلها في المستقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ