يُعاني من ورم.. وزير الرياضة: صلاح طلب عدم الانضمام للمنتخب بسبب الإصابة

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تواصل مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر لمعرفة إمكانية انضمامه لمعسكر الفراعنة القادم.

وقال أشرف صبحى، فى تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 ، "محمد صلاح طلب منى عدم الانضمام للمنتخب بسبب الإصابة، حيث يعانى من ورم دموى فى القدم، ويخضع حاليا للتعافي بشكل تدريجى والمشاركة فى المباريات فى أوقات معينة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه خلال جلسة بينه وبين جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وحسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، وقد أظهرت أن "العميد" لديه إصرار كبير على خوض البطولة الودية الدولية فى الإمارات، وسوف يقوم بتجربة بعض اللاعبين واثق فى الجهاز الفنى الجديد كاملا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه لابد من إجراء انتخابات للاتحاد المصرى لكرة القدم عقب انتهاء الأولمبياد القادمة، وكنت أرغب فى استمرار كيروش بتدريب منتخب مصر، وهناك أمور سوف تحدث مستقبلا فى التعاقد مع روى فيتوريا، حيث إن عقد المدير الفنى السابق لمنتخب مصر لم يعرض علي.

وعلق الدكتور أشرف صبحى على انتمائه للأهلى أو الزمالك قائلا، "دورى الاحترافى حاليا جعلنى أتخلى عن الانتماء والاحتراف بقى فى جميع الرياضيات".

واختتم الدكتور أشرف صبحى حديثه قائلا، "إن خروج بطولة كأس مصر وإقامة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك فى الرياض يهدف لترسيخ العلاقات بين مصر والسعودية".