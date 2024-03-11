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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسليم محمد صلاح للجمهور.. إعلامي ينتقد اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر

صدى البلد

طرح الإعلامي ابراهيم عبد الجواد عدة أسئلة مثيرة للجدل بشأن منتخب مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب عبد الجواد :"‏الاختيارات حق أصيل للجهاز الفتي بقيادة حسام حسن بس فيه ملاحظات مهمة:

١) عمر جابر - دونجا - عمر كمال عبد الواحد - مصطفي شلبي - فتوح - أحمد أمين أوفا .. كانوا يستحقوا التواجد مع منتخب مصر

٢) اكرم توفيق - كوكا - أحمد رمضان .. علامة استفهام علي ضمهم خاصة ان كوكا وأكرم مش بيلعبوا الفترة الأخيرة زيهم زي النني ..

٣) ليه يتم وضع الكرة في ملعب صلاح وتسليمه للجمهور وأنه لم ينضم بناء علي طلبه ؟! 
ليه ميبقاش الإعلان: إنه تم التوافق مع صلاح علي استمراره مع ناديه في الفترة الحالية ؟!

كل التوفيق باذن الله لمنتخب مصر".

حل كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بديلا في المباراة الثانية على التوالي ضد مانشستر سيتي، وظهر بصورة جيدة رغم عدم التسجيل، ومعدل بدني يؤكد شفاءه التام من إصابته، ليفتح الأمر باب الاتهامات ضد كابتن الفراعنة، بعد ساعات قليلة من إعلان استبعاده من قائمة منتخب مصر للمعسكر القادم بعد طلبه، من أجل الراحة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، عن قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر مارس، الذي ينطلق يوم 13 الجاري، استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها  في أبو ظبي.

وتقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

ضمت قائمة المنتخب الوطني 25 لاعبا، إلا انها خلت من اسم كابتن المنتخب وجناح ليفربول محمد صلاح، وسط تكهنات عديدة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو الآتي:

حراسة المرمى محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير.
خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور،  محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.

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