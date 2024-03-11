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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة ساعدتها بـ20 ألف جنيه.. بكاء عاملة نظافة على الهواء.. فيديو

صدى البلد

خصص برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي " فقرة في حلقة اليوم لمساعة سيدة تعمل عاملة نظافة وتتحرك ومعها أبنائها الصغار .

 

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وقالت عاملة النظافة في حوارها مع مقدم البرنامج :" أنا شغالة على الله  وبوفر لقمة حلال لولادي وأنا بشتغل وأنا شايلة أبنائي على كتفي ".

 

 وتابعت :" شغلي متعب ليا ولضهري لكن بقول الحمد لله أنا عندي صحة وأنا بربي ولادي بالقرش الحلال "، مضيفة:" انا كنت مديونة وسديت ديني بعملي وانا راضية بحالي ".

 

وتابعت :" أنا عايشة بالإيجار وبدفع 1500 جنيه ونفسي ربنا يرحمني من الإيجار".

 

وقام فريق عمل حياة كريمة بإجراء اختبار لأمانة عاملة النظافة وقاموا بوضع قطع ذهب في القمامة التي تقوم بجمعها في الشارع ولكنها قامت بالاتصال بمقدم البرنامج الذي ادعى أنه فقد الذهب في الشارع وقامت بإرجاع الذهب له .

 

وأعططت مؤسسة حياة كريمة إيجار لمدة اعام لعاملة النظافة بمبلغ 20 ألف جنيه، ودخلت  عاملة النظافة في نوبة بكاء قائلة:" ربنا اللي عامل بيا وبحالي ".

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