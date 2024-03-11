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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: الرئيس يولي اهتماما بالغا بالإنسان وتوفير حياة كريمة له

صدى البلد

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافياً ومعرفياً والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث.


وأكد المحافظ، في بيان اليوم "الاثنين" أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهم.

من جانبها، قالت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق رانيا حشيش، إن المكتبة نظمت 10 ورش عمل بنظام اليوم الواحد لأنشطة (بازل -مسرح العرائس - مسابقات - تلوين - توتة وحدوتة - عالم ورق – صلصال - الرسم على الزجاج ريسيكل - هاند ميد) شارك فيها 460 طفلا من أعضاء المكتبة، بالإضافة لتنظيم يوم ترفيهي بمشاركة 30 طفلا من ذوي الهمم وندوتين بعنوان (مكافحة الزواج المبكر - المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص) خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضحت أن المكتبة بجانب ورش عمل اليوم الواحد، نظمت أنشطة عديدة شملت: نشاط "اعرف دينك" ، نشاط اكسسوارات ونحت وريزن ، نشاط أساسيات الرسم ، نشاط حساب ذهنى مستوى (أول - ثاني) ، نشاط تدريب الكشافة ، تعليم مبادئ (ICDL) وفوتوشوب ، نشاط الشطرنج (مبتدئين - محترفين)، نشاط لغة تعليم إنجليزية ، نشاط أساسيات حاسب آلي وبرمجة أطفال ، نشاط تسويق إلكتروني.

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