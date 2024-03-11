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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظةخلال اليومين الماضيين، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٦٧ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ٤ حالات  تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا، و٥١ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و١٢ حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ بمركزي سمالوط وبني مزار، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التنمية التعديات عميد كلية التربية للطفولة المبكرة وزير التنمية المحلية

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