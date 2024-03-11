عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

اصيب 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز المنيا على الطريق الصحراوى اثر اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بنظام الورديات

الوحيد بإيطاليا.. سفير مصر يكرم ابن المنيا مارك جرجس لتفوقه فى الميكاترونكس


تلقت الأجهزة الأمنية  بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق  الصحراوي الغربي، أمام قرية 8 غرب مركز المنيا، واسفر عن اصابة 7 اشخاص.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القياده واسفر الحادث عن اصابة 7 اشخاص ونقلهم  إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

 وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم  وتولت النيابة العامة التصرف. 

7 أشخاص اختلال عجلة القيادة اجهزة الامن الصحراوى الغربى الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة غرفة عمليات النجدة نقلاب سياره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

في أول يوم رمضان |مصر توزع ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور بغزة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

غارات أمريكية بريطانية على منطقة الحديدة في اليمن

الحدث: إحراق السفارة المصرية في السودان وإتلاف محتوياتها

موجود من أيام الفراعنة.. أحمد الفيشاوي: مش ندمان على أي تاتو عملته

شوقي علام: الدين يحتاج أن يفسر للعالمين بشكل صحيح

البنزين جنب النار.. رامز يعلق على ظهور أحمد السقا مع باسم سمرة

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح في ثاني ليلة من رمضان بالإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ