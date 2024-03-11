إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

اصيب 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز المنيا على الطريق الصحراوى اثر اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية 8 غرب مركز المنيا، واسفر عن اصابة 7 اشخاص.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القياده واسفر الحادث عن اصابة 7 اشخاص ونقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التصرف.