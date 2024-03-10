الوحيد بإيطاليا.. سفير مصر يكرم ابن المنيا مارك جرجس لتفوقه فى الميكاترونكس

استقبل بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، بمقر السفارة فى روما الشاب المصرى مارك جرجس ابن محافظة المنيا الذى تفوق بجدارة على مستوى دولة إيطاليا في مجال علوم “الميكاترونكس” بحصوله على مدار خمس سنوات متتالية على مُعدل قياسي 100%، وهي مدة المنحة الدراسية المقدمة له من مؤسسة مصر الخير.

ويعد مارك جرجس الطالب الوحيد بإيطاليا فى هذا المجال العلمى الحديث الذي يعتبر مستقبل كل الصناعات خاصة الإليكترونيات والأنظمة الذكية وهندسة الطاقة والبرمجيات.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في روما، قام مارك جرجس أيضا بتصميم المحطة اللوجستية لمرفق سكك حديد قطار إيطاليا للحاويات والبضائع وميكنتها ورقمنتها بالكامل.

وصرح بسام راضى بان مارك جرجس هو نموذج للشباب المصرى النابغ الذين يمثلون ذخيرة الوطن، معتبراً ان هؤلاء من أبناء مصر هم ثروة مصر الحقيقية و"خزائن الارض" التى لا تنضب وقاطرة المستقبل.

وأضاف ان مصر بها كنوز من المواهب والنوابغ البشرية والأمر يتوقف على اكتشافهم وصقل مواهبهم

وقد كرم السفير بسام راضي الشاب مارك جرجس وقدم له شهادة تقدير باسم السفارة مؤكداً دعم السفارة الكامل له فى اى شيء يحتاجه من اى نوع.