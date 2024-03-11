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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنيسة بالمنيا تشارك المسلمين فرحتهم وتتزين لاستقبال شهر رمضان.. شاهد

ميدان كنيسة الأمير
ميدان كنيسة الأمير تادرس يتزين لاستقبال رمضان

للعام الرابع على التوالي حرصت كنيسة الأمير تادرس الشطبى بوسط مدينة المنيا على انارة أنوارها وتزينت كما تزين الميدان الذي أمامها باللمبات المضيئة واحبال النور المختلفه والفوانيس ومجسم الهلال مع الصليب والنخلة المضيئة وبوجي وطمطم التي تتوسط الميدان احتفالا بشهر رمضان المبارك.


وسط فرحة وسعادة كبيرة من  أهالي المنيا لهذة اللفتة الطيبة من الأنبا مكاريوس أسقف المنيا لتزيين الكنيسة والميدان بالأنوار والألوان المبهجة للتأكيد على المحبة والعلاقة الطيبة بين المسلمين المسيحيين والتماسك بين نسيجى الأمة.

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

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وفى سياق متصل بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجاء نصها: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم  أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك... أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار فخامة الرئيس... إننى إذ أنتهز هذه المناسبة لاعبر عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا باليمن والخير والبركات وأن يحفظ "مصر" وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.
 

كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
كنيسة الأمير تادرس الشطبى تتزين لاستقبال رمضان المبارك
استقبال شهر رمضان أسقف المنيا الأمير تادرس الشطبى السيسى رئيس الجمهورية الكنيسة محافظ المنيا

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