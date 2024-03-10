توقيع الكشف الطبي على 1301 حالة خلال قافلة مجانية بـ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1301 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية 8 بمركز المنيا على مدار يومي 6 و7 مارس الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 232 حالة جراحة، 259 حالة باطنه، 431 حالة أطفال ، 61 حالة أسنان، 53 حالة نساء، 39 حالة تنظيم الأسرة، 124 حالة جلدية، 102 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 200 تحليلا متنوعا و 7 حالات موجات صوتية و 8 حالات أشعة سينية و 184 كشف مبكر للضغط والسكر و13 حالة خلع أسنان وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 متردداً.

