عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1301 حالة خلال قافلة مجانية بـ المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1301 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية 8 بمركز المنيا على مدار يومي 6 و7 مارس الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

تعيين سيد عبد العظيم للقيام بأعمال عميد كلية التربية بجامعة المنيا

لتنمية الثروة الحيوانية.. جامعة المنيا تُنظم قافلة بيطرية لــ"شلقام" ببني مزار

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 232 حالة جراحة، 259 حالة باطنه، 431 حالة أطفال ، 61 حالة أسنان، 53 حالة نساء، 39 حالة تنظيم الأسرة، 124 حالة جلدية، 102 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 200 تحليلا متنوعا و 7 حالات موجات صوتية و 8 حالات أشعة سينية و 184 كشف مبكر للضغط والسكر و13 حالة خلع أسنان وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 متردداً.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نمية الثروة الحيوانية وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

موضوعات متعلقة

تعيين سيد عبد العظيم للقيام بأعمال عميد كلية التربية بجامعة المنيا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد النُزل البيئي الجديد ومركز الزوار الجديد بسانت كاترين

مفيش رقص وخمور.. كباريهات وبارات الجيزة تغلق أبوابها لمدة 30 يوما

وزير المالية لصدي البلد : لن يتضرر المواطن من سنة التصحيح الاقتصادي

تنتهي مع أذان المغرب.. عبادة يغفل عنها في آخر يوم من شعبان

أحرق بخارى ..ذكرى احتلال جنكيز خان للمدينة الشهيرة

قيادي بحماس: لا جديد بشأن المفاوضات مع إسرائيل ونتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

سعره صادم.. فستان هيفاء وهبي القصير في باريس يشعل السوشيال ميديا|شاهد

الأغرب.. مترو وشبكة مواصلات كاملة تحت الماء في الهند| كيف تعمل؟

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

فيديو

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ