لتنمية الثروة الحيوانية.. جامعة المنيا تُنظم قافلة بيطرية لــ"شلقام" ببني مزار

نفذت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة قافلة بيطرية لقرية شلقام بمركز بني مزار وذلك لتقديم خدمات التشخيص والعلاج وصرف الأدوية والتحصينات لحالات الماشية المختلفة والطيور بالقرية؛ بهدف تنمية الثورة الحيوانية.

وتُعد ذلك ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للقرى والنجوع الاكثر احتياجًا، وفي إطار المُشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف البيطري على 275 من الماشية والطيور من بينها فصائل لأبقار وجاموس والفصيلة الخيلية والماعز والاغنام، و تم توفير التحصينات والأدوية اللازمة بالمجان للحالات المرضية بالقرية.