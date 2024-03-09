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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 2360 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن نجاح مديرية التموين خلال شهر فبراير الماضي في ضبط 2360 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

 

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وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح التقرير الذى أعدته مديرية التموين، أن الحملات خلال شهر فبراير الماضي أسفرت عن ضبط 2360 مخالفة، منها 2015 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (713 خبز ناقص الوزن - 497 خبز غير مطابق للمواصفات - 35 توقف عن الإنتاج - 10 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 64 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و 696 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 345 مخالفة تموينية حيث جاءت المخالفات ما بين  (31 عدم إعلان أسعار المنتجات - 11 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 19 مخالفة لسلع بدون صلاحية - 51 إدارة منشأة بدون ترخيص - 23 ذبح خارج المجازر الحكومية - 75 سلعا مجهولة المصدر - 2 مخالفة غش تجاري – 8 مخالفات اسطوانات - 4 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 26 مخالفة لتجار تموينيين)، و95  قضية أخرى متنوعة.

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