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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستعرض رؤية تحالف إقليم جامعات شمال الصعيد والخطط المستقبلية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ورئيس تحالف إقليم شمال الصعيد إطلاق المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر والذي أعلن عنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من جامعة القاهرة، حيث سيتولى المجلس التنفيذي مُتابعة تنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة، والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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جاء هذا الإعلان بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في شهر مارس من العام الماضي، وتوقيع التحالف الإقليمي السابع ، والذي يضم جامعات القاهرة الكُبرى وعدد من المؤسسات الصناعية والإنتاجية، وذلك ضمن سلسلة التحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية التي تغطي الأقاليم الجغرافية لمصر، وذلك بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة التكنولوجية.وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى.

وقدم الدكتور عصام فرحات رئيس تحالف إقليم شمال الصعيد، عرضاً تقديمياً يُوضح، رؤية تحالف الإقليم، وخُططه المستقبلية، والمميزات والأهداف الاستراتيجية له، وكذا مجالات التعاون في رفع كفاءة القدرة المؤسسية، والتعليم والطلاب، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد وزير التعليم العالي بتركيز رؤساء الجامعات من ممثلي كل إقليم بالتحالفات الإقليمية السبعة، على عرض ما تم بالفعل من إنجازات، وتوضيح خُطط المستقبل، والتنوع الكبير بين الأقاليم المختلفة من حيث خططها التي تتناسب مع أهداف تكوين التحالفات بإبراز إمكانيات كل إقليم والاستفادة منها لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن التحالفات تُساهم فى تقريب الجامعات بمجتمعاتها ولمس مُشكلاتها وإدراك احتياجاتها.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، يتكون من مُمثلي 7 أقاليم جغرافية، وهي (إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم قناة السويس، إقليم شمال الصعيد، إقليم أسيوط، إقليم جنوب الصعيد)، ويرأس المجلس وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى 7 أعضاء من الشخصيات العامة ذات الخبرة في مجالات الصناعة والاقتصاد القومي.

وتُعد مبادرة "تحالف وتنمية" مبادرة رئاسية تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، والتي تتماشى مع تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، التي تقوم على 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، وذلك بما يدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، وتقديم الدعم للتحالفات الإقليمية للمُساهمة بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال) لتكون وسيلة للتنمية الشاملة المُستدامة، وكذلك ستُسهم المبادرة في تمويل المشروعات البحثية المفيدة لمسارات التنمية، فضلًا عن المُساهمة في تفعيل قانون حوافز الابتكار، وتوطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المنشودة.

كما يُعد وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حيث أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادى الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كما يعُد أحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الجديدة والصحراوية.

 

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي إقليم شمال الصعيد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلم

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