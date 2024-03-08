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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. افتتاح 6 مساجد استعدادا لشهر رمضان

افتتاح 6 مساجد بالمنيا
افتتاح 6 مساجد بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جاهزية المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات و أداء التراويح خلال شهر رمضان المبارك موجها مديرية الأوقاف بتكثيف حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز باستمرار حملات النظافة بالشوارع و الطرق الرئيسية و الفرعية ومحيط المساجد و المدارس وغيرها من المواقع الحيوية على مستوى مراكز المحافظة .

 

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جامعة المنيا تعلن عن تعديل مواعيد العمل للموظفين خلال رمضان

وأناب محافظ المنيا اليوم الجمعة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح مسجد التوحيد بالوحدة المحلية لصفط الخمار ومسجدى نور الإسلام والرحمن بادمو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير .

افتتاح 6 مساجد 

كما أناب المحافظ اليوم تاج أبو سداح رئيس مركز وًمدينة أبوقرقاص لافتتاح مسجد الانصارى والقورة بقرية بنى عبيد بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وممثلين من الأزهر الشريف.

كما أناب محمد عبد الغنى رئيس مركز وًمدينة ديرمواس لافتتاح مسجد الحرية بقرية طوخ مركز ديرمواس .

يشار إلى أن افتتاح المساجد يأتى فى إطار الدور التوعوى للمديرية و ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا افتتاح 6 مساجد الشهر الفضيل الساحات اللواء اسامة القاضي تكثيف حملات النظافة شهر رمضان المبارك

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