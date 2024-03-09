خلال فبراير.. ندوات ثقافية وورش عمل بمراكز الشباب في المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

واستعرض مندى عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، جهود المديرية على مدار شهر فبراير الماضي، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية بمركز الفنون، لتعليم بعض المهارات في مجالات “الفن التشكيلي ـ الفن الشعبي ـ الموسيقى والكورال ـ تعليم الخط العربى”.

بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول “كيفية مجابهة المخدرات ـ الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي”.

وقال "عكاشة" إن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء، والذى ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها "ندوة توعية حول الصحة النفسية وعلاج الإدمان تحت شعار "تقدر من غيرها"ـ رواق الأزهر للطفل والأسرة ـ قوافل ثقافية وفنية بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل ـ المشاركة في تنفيذ البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة "ـ المشروع القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار" سفراء ضد الفساد".