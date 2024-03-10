محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وجاء نص البرقية كما يلي:

“يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك... أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار”.

وأضاف: “فخامة الرئيس... إننى إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة، لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير”.

كما تقدم المحافظ، بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى- العلى القدير- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا باليمن والخير والبركات وأن يحفظ "مصر" وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.