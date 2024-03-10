تعيين حنان صفوت قائما بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا قراراً بتعيين الدكتورة حنان محمد صفوت الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة، قائما بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجانب عملها وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

د حنان محمد صفوت

يشار إلى ان الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة اصدر قراراً بتعيين الدكتور سيد عبد العظيم محمد الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية للقيام بأعمال عميد كلية التربية بجانب عمله وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.



فى سياق متصل أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة قراراً بمواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المُبارك، تماشياً مع الضوابط والاعتبارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال الشهر الكريم.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجامعة ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً وبالنسبة للعمال يكون الحضور من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفيما يخص المستشفيات الجامعية، ومواقع الجامعة المختلفة، التي تعمل بنظام الورديات، والنوبتجيات، يتم تحديد مواقيت الحضور والإنصراف بما يتفق مع مقتضيات العمل بها، وبما يغطي ساعات العمل المُقررة.

وأضاف إلى أن الدراسة ستسير وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة انتهاء كافة المحاضرات والسكاشن التعليمية، وذلك قبل موعد الإفطار بوقت كاف، وسيتم إعلان الجداول المُعدلة للطلاب، حرصاً على انتظامهم بمواعيد محاضراتهم، ومراعاة لظروف تنقلهم وعودتهم إلى منازلهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم توفير وسائل انتقال العاملين من أماكن تجمعهم، إلى مقر أعمالهم وبالعكس، قبل وبعد مواعيد العمل بوقت كاف، بحيث لا يستقطع أي جزء من وقت العمل الرسمي.

كما تقدم الدكتور عصام فرحات، بأصدق التهاني لمنتسبي الجامعة من الأساتذة والعاملين، والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.