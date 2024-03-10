عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيين حنان صفوت قائما بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا قراراً بتعيين الدكتورة حنان محمد صفوت الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة، قائما بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجانب عملها وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

د حنان محمد صفوت 

يشار إلى ان الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة اصدر قراراً بتعيين الدكتور سيد عبد العظيم محمد الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية للقيام بأعمال عميد كلية التربية بجانب عمله وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات وغرف عمليات استعدادا لشهر رمضان

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية إدمو ضمن مبادرة «حياة كريمة»


فى سياق متصل أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة قراراً بمواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المُبارك، تماشياً مع الضوابط والاعتبارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال الشهر الكريم.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجامعة ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً وبالنسبة للعمال يكون الحضور من  الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفيما يخص المستشفيات الجامعية، ومواقع الجامعة المختلفة، التي تعمل بنظام الورديات، والنوبتجيات، يتم تحديد مواقيت الحضور والإنصراف بما يتفق مع مقتضيات العمل بها، وبما يغطي ساعات العمل المُقررة.

وأضاف إلى أن  الدراسة ستسير وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة انتهاء كافة المحاضرات والسكاشن التعليمية، وذلك قبل موعد الإفطار بوقت كاف، وسيتم إعلان الجداول المُعدلة للطلاب، حرصاً على انتظامهم بمواعيد محاضراتهم، ومراعاة لظروف تنقلهم  وعودتهم إلى منازلهم.

 وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم توفير وسائل انتقال العاملين من أماكن تجمعهم، إلى مقر أعمالهم وبالعكس، قبل وبعد مواعيد العمل بوقت كاف، بحيث لا يستقطع أي جزء من وقت العمل الرسمي.

كما تقدم الدكتور عصام فرحات، بأصدق التهاني لمنتسبي الجامعة من الأساتذة والعاملين، والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

التربية للطفولة المبكرة الدراسات العليا والبحوث المستشفيات الجامعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة مواعيد العمل الرسمية مستشفيات الجامعية مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات وغرف عمليات استعدادا لشهر رمضان

ترشيحاتنا

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

شرط وحيد.. حسام حسن يوجه رسالة هامة لـ اللاعبين المستبعدين من المنتخب

20 مليار دولار جديدة من جهات مختلفة تنعش الدولة.. وزير المالية يكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. هل نرى مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة ؟

فيديو

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ