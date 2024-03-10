عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية إدمو ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية إدمو

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا، الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية إدمو بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 11 و12 مارس الجاري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

المنيا.. حملات تموينية ورقابية لضبط الأسواق بمركزي ديرمواس وملوي

توقيع الكشف الطبي على 1301 حالة خلال قافلة مجانية بـ المنيا

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وقال إن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

الخدمات العلاجية الصحة القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية حملات تموينيه ضمن مبادرة حياة كريمة قوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

موضوعات متعلقة

المنيا.. حملات تموينية ورقابية لضبط الأسواق بمركزي ديرمواس وملوي

ترشيحاتنا

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

شرط وحيد.. حسام حسن يوجه رسالة هامة لـ اللاعبين المستبعدين من المنتخب

كيف نستقبل رمضان؟.. 10 نصائح تجعلك تفوز بالشهر الكريم لا تفوّتها

20 مليار دولار جديدة من جهات مختلفة تنعش الدولة.. وزير المالية يكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. هل نرى مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة ؟

طريقة عمل عصير قمر الدين زي المحلات

فيديو

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ