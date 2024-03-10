المنيا.. حملات تموينية ورقابية لضبط الأسواق بمركزي ديرمواس وملوي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تزامناً مع قدوم شهر رمضان المعظم.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 23 محضرا تموينيا منها 9 محاضر علي الأسواق تنوعت مابين ( عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية ) و 14 محضرا علي المخابز البلدية بقرية دلجا تنوعت مابين ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة).

وفي مركز ملوي واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الاحتكار ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرا تموينيا جاءت المخالفات ما بين ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم نظافة ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.