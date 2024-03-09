وفد جائزة مصر للتميز يزور محافظة المنيا لمتابعة أعمال تحكيم الجوائز الداخلية

زار فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، ديوان عام محافظة المنيا لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية بالمحافظة في نسختها الأولى بمشاركة عدد 9 مركز ومدينة و18 قرية، وذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، د. عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة بالجائزة.

وفي بداية زيارته التقى السفير هشام بدر، باللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشاد السفير هشام بدر بما شهدته محافظة المنيا من تطور ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف القطاعات والمجالات وتنفيذ العديد من المشروعات الرئاسية القومية والخدمية، مشيرا إلى إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة السكر، وحصول المحافظة خلال عام 2023 على المرتبة الأولى في تنفيذ المشروعات التنموية والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح ، وافتتاح محور سمالوط، إضافة الى مشروعات التنمية القروية "حياة كريمة" بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن والذي يعد من أهم غايات جائزة مصر للتميز الحكومي لتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية من خلال العمل على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية.

وأشار بدر إلى النتائج التي حققتها المحافظة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022 لتتأهل لقائمة العشر الأوائل في مبادرة “انشاء منظومة ويب متكاملة لاستصدار شهادات الرخص وشهادات التصالح على مخالفات البناء" بفئة افضل مبادرة ابتكارية حكومية.

من جانبها أشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة الى ان التوسع الذي تشهده إدارة الجائزة لتطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية ضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بمحافظة المنيا والبحيرة وجنوب سيناء وذلك بهدف تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية كافة وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.

وأكدت أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز تساهم في استدامة التميز داخل المحافظة والعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي ساهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا أن المحافظة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام رئيس الجمهورية، بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة المصرية على بث رُوح الريادة والتنافسية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار الى أنه تم تقديم 9 طلبات ترشح عن فئة "مركز ومدينة" و 18 طلب ترشح عن فئة " القرى" بالمحافظة لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الاوائل من الفئتين تمهيداً للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024.

شارك في الزيارة م. عبدالسلام عبد السميع، رئيس فريق ومسئول الجودة، د. محمد عبد العظيم، رئيس فريق، د. خالد الجندي، رئيس فريق.