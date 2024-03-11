محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بنظام الورديات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

وذلك ضمن خطة المحافظة طوال شهر رمضان الكريم، الى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، والانارة، بكافة المراكز والقري، مشددا على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات اولا باول وعدم السماح بوجود اى تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية .

وتنفيذا لتلك التوجيهات، قامت مراكز المنيا _ مطاى _ بنى مزار بحملات للنظافة حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى طوخ الخيل وبنى أحمد الغربية.

بالإضافة إلي صيانة أعمدة الانارة وتركيب كشافات جديدة وصيانة القديمة وتركيب لمبات ليد وتغيير الخلايا الضوئية التآلفه لتوضيح الرؤيه ليلاً بقرية دير عطية وتم اصلاح عطل بمحول كهربائي بطريق المنيا طوخ الخيل، وفى مركز مطاى تواصل حملات النظافة اليومية بالأحياء الأربعه ( حي غرب وحي جنوب وحي شمال) وتم رفع القمامة من نقط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية، واستمرت حملات النظافة المكبرة بأحياء مدينة بنى مزار ورفع المخلفات من الأسواق والمواقف أماكن التجمعات مع كنس الشوارع واستمرار أعمال التجميل والتطوير بطريق مصر أسوان ودهان البلدورات بالكورنيش وحي شرق .

وفى ذات السياق، نفذت مراكز ديرمواس _ ملوى _ أبوقرقاص حملات مكثفة للنظافة، ففى مركز ديرمواس تم عمل حملات مكثفة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق، ففى قرية نزلة البدرمان ودلجا استمرت أعمال النظافة و رفع المخلفات الصلبة وتمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية، وفى مركز ملوى تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة شملت المدينة والقرى، كما تم تمهيد ورفع كفاءة الطرق بدائرة الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول، ورفع الاتربة بالطرق والشوارع العمومية والفرعية بدائرة الوحدة، ونفذ مركز أبوقرقاص حملات النظافة بالشوارع والأحياء بالمدينة وقرى المركز وصيانة أعمدة الإنارة.