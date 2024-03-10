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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

19 شخصا.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

ينشر "صدى البلد" أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين العدوة.

إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي العدوة شمال المنيا

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انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة وتبين إصابة 19 شخصا مقيمون بمراكز سمالوط ومطاي وبني مزار وآخرون من محافظة القاهرة وهم احسان. ط. ت 50 سنة وهايدي. س 6 سنوات وسالمه. م. ا 33 سنة وملك. ح. م 4 سنوات ومروان. ح. م عامان وهايدي. م. م 23 سنة وحجاج. م. ا 32 سنة وهبه. م. ح 39 سنة وشروق. م. ع 13 سنة واحمد. م. ع 8 سنوات.

كما أصيب أحمد. ب. م 20 سنة وملك. ا. ر 7 سنوات ومحمد. ا. ر 5 سنوات وياسمين. س. ع 26 سنة وعمرو. س. ز 14 سنة وسليمان. ز. ع 50 سنة وجمال. س. ع 42 سنة رجب. ع. ر 30 سنة أنثي مجهولة الهوية 25 سنة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

 

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