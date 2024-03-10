إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي العدوة شمال المنيا

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين العدوة.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة وتبين إصابة 16 شخص مقيمون بمراكز سمالوط ومطاي وبني مزار وآخرون من محافظة القاهرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.