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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات تثقيفية لرفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب بمدارس المنيا

ندوات توعوية للطلاب
ندوات توعوية للطلاب

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة، في تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية وذلك بهدف رفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة حماية الطفل.

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واستعرضت فاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، جهود وحدة حماية الطفل على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والندوات والأنشطة التعريفية المختلفة، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان " الابتزاز الالكتروني " بمدرسة محمد وحيد حبشي مصلحي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا، وعقد ندوة تثقيفية توعوية بمدرسة الثانوية بنات بعنوان "التغذية العلاجية السليمة"، وكذلك تم تنفيذ ندوة عن مفهوم المواطنة والانتماء وقبول الآخر بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية.

وأكدت أن هذه الندوات شارك غيها نخبة من المتخصصين من أساتذة التربية و القانون و استشارى التغذية و رجال الدين، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع الوعى لدى الطلاب باعتبار أن مرحلة المراهقة و الشباب هى الفئة المستهدفة لبناء جيل واع يسعى لتنمية المجتمع .
 

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