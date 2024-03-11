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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: روسيا لا تريد صراعا مباشرا مع الولايات المتحدة والناتو

روسيا والناتو
روسيا والناتو

قالت مديرة المخابرات الأمريكية أفريل هاينز، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تريد صراعًا مباشرًا سواء مع الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أوضحت هاينز وفقًا لتقرير قدمته خلال جلسات استماع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من شبه المؤكد أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، وستواصل نشاطها غير المتماثل تحت ما تعتبره عتبة الصراع العسكري على مستوى العالم".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن الوضع الأمني في المنطقة لم يكن بهذه الخطورة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف كريسترسون خلال مراسم رفع علم السويد في مقر حلف الناتو، أن السويد لديها قدرات عسكرية مميزة وستعمل على تعزيزها، لافتًا إلى أن روسيا ستظل تمثل تهديدا لأمن المنطقة وأوروبا.

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