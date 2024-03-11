عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمان روسيا يتهم دول الناتو بمحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

اتهم رئيس "لجنة مجلس الدوما الروسي لمواجهة التدخل بالشؤون الداخلية"،  فاسيلي بيسكاريوف، دول حلف شمال الأطلسي بمحاولة استفزاز البلاد وعرقلة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 مارس الجاري.

ونقلت قناة اللجنة على تطبيق "تلجرام" عن بيسكاريوف قوله: "نتوقع وصول أكثر من ألف مراقب من نحو 100 دولة في العالم لحضور الانتخابات المقبلة، وفي هذا الصدد نعتبر الحملة الإعلامية المدمرة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز قذر آخر ومحاولة لعرقلة المراقبة الدولية واسعة النطاق للانتخابات".

ولفت بيسكاريوف إلى أن هذه "ليست الحملة الأولى لتخويف ضيوف روسيا والمواطنين الروس، والتي تهدف إلى عزلة روسيا دوليا".

وتابع :" هناك موجة من التصريحات المماثلة من قبل دبلوماسيين وصحف في الإعلام الغربي قبل الألعاب الأولمبية في سوتشي عام 2014، لكنها فشلت في تعطيلها".

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس روسيا خلال الانتخابات المرتقبة، وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب الناس الجدد، ونيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي الروسي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر رمضان

نظر دعوى حل مجلس الزمالك.. وتفاصيل حضور مرتضى منصور جلسه اليوم

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

ترشيحاتنا

اشتبك معه.. ماذا حدث بين محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي؟

تجار عملة.. إحالة عصابة ضباط مباحث الأموال العامة المزيفة للمحاكمة

شعبة القصابين تعلن مفاجأة عن أسعار اللحوم الحمراء

بحضور ولية العهد.. رفع العلم السويدي بمقر الناتو في بروكسل| شاهد

زكاة الفطر .. الإفتاء توضح إمكانية إخراجها نقودا في أول أيام رمضان

رغم العقوبات.. روسيا تحقق عوائد كبيرة من مبيعات النفط والغاز في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر يوميا في رمضان

من غير بيض.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة

طبيبة تكشف كارثة بمشروب رمضاني يتناوله أهل مصر والخليج

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ