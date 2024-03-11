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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهة روسيا والصين.. البيت الأبيض يكشف عن مسودة الميزانية الأمريكية لعام 2025

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، مسودة ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025، وكان من أهم ما جاء في الميزانية التي طلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس زيادة الميزانية الدفاعية الأمريكية بحوالي 4.1% عن ميزانية العام السابق 2024.

وأضافت مسودة الميزانية الأمريكية لعام 2025، أم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم طلب نحو 850 مليار دولار من الكونجرس لتلبية الاحتياجات الدفاعية، من ضمنها نحو 20 مليار دولار لتحديث الأسلحة النووية.

وأشارت مسودة الميزانية الأمريكية، إلى أن بايدن طلب من الكونجرس 400 مليون دولار لمحاربة نفوذ الصين، وتخصيص 100 مليون دولار لتقديم دعم عسكري لـ تايوان.

من ناحية روسيا، فقد طلب الرئيس الأمريكي، وفقا لمسودة الميزانية لعام 2025، تخصيص 1.5 مليار دولار لمواجهة المخاطر والتهديدات الروسية، وتخصيص 482 مليون دولار لوزارة الخارجية لتلبية احتياجات أوكرانيا.

كما أضافت مسودة الميزانية الأمريكية لعام 2025، طلب تخصيص 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم عالي ومنخفض التخصيب.

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