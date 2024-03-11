نتنياهو: اتفقت مع بايدن على تدمير حماس والخروح الآمن للمدنيين في رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه يتعين على إسرائيل تدمير حركة حماس، وأنه لا يوجد "طريق وسط".

وأوضح نتنياهو عبر مقابلة مع قناة فوكس، اليوم الاثنين، أنه يتعين على إسرائيل أولاً تمكين الخروج الآمن للسكان المدنيين من رفح ي غزة قبل الدخول، مضيفا: "نحن نتفق مع ذلك"، وهذا ما نعتزم القيام به".

وأجرت شبكة "إم إس إن بي سي" مقابلة مع بايدن، قال فيها إنه يعتقد أن نتنياهو مخطئ في إدارة الحرب، ويؤذي إسرائيل من خلال عزل الدعم الدولي عنها فعليا.

وكرر بايدن تصريحاته السابقة وأكد أن من حق نتنياهو الدفاع عن البلاد، لكنه أشار إلى أنه يجب عليه إيلاء المزيد من الاهتمام للأبرياء الذين يقتلون نتيجة الإجراءات المتخذة".

وسئل بايدن عما إذا كان هناك "خط أحمر" يضعه لنتنياهو، فأجاب: "هناك خط أحمر، لكنني لن أتوقف أبدا عن دعم إسرائيل".

وألمح بايدن إلى عملية برية محتملة في رفح، وقال: "من المستحيل أن يُقتل 30 ألف فلسطيني آخر نتيجة للحرب المستمرة ضد حماس. هناك طرق أخرى للتعامل مع الأمر.