عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوجه رسالة إلى مسلمي الولايات المتحدة والعالم وغزة بمناسبة شهر رمضان

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال بايدن في بيان له عبر موقع البيت الأبيض: "الليلة، وبما أن الهلال الجديد يمثل بداية شهر رمضان المبارك، نتقدم أنا وجيل بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف بايدن في بيانه، أن شهر رمضان هو وقت للتأمل والتجديد، ويأتي هذا العام في لحظة ألم هائل، لقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال، وبعضهم أفراد من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزن عميق على أحبائهم الذين فقدوا اليوم. 

وتابع الرئيس الأمريكي: "قد شردت الحرب ما يقرب من مليوني فلسطيني؛ والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى، وبينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين"، مضيفا: " هذا أمر يشغل ذهني".

وأكد باين أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر. 

ولفت إلى أنه وجه القوات الأمريكية بإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة من المساعدات، بالإضافة للقيام بعمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الأردن.

وتابع: "سنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".

كما شدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل في غزة، كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن. 

وأضاف: "سنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام، ويتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار، وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم".

وقال الرئيس الأمريكي، إن كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق في الولايات المتحدة، الدولة التي تأسست على حرية العبادة وبنيت على مساهمات المهاجرين، بما في ذلك المهاجرين المسلمين. 

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تعكف على تطوير أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية ضد مجتمعات المسلمين وجنوب آسيا والأمريكيين العرب، أينما وجدت، ولا ينبغي لأحد أن يخشى أبدًا أن يتم استهدافه في المدرسة أو العمل أو في الشارع أو في مجتمعه بسبب خلفيته أو معتقداته.

ووجه بايدن كلامة إلى المسلمين في الولايات المتحدة قائلا: "أرجو أن تعلموا أنكم أفراد ذوو تقدير كبير في عائلتنا الأمريكية، إلى أولئك الذين يشعرون بالحزن خلال وقت الحرب هذا، أسمعكم وأراكم، وأدعو الله أن تجدوا العزاء في إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم. ولجميع الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان الليلة، أتمنى لكم شهرًا آمنًا وصحيًا ومباركًا. رمضان كريم".

CNN: إدارة بايدن لا تتوقع قيام إسرائيل باجتياح رفح في شهر رمضان

زيلينسكي يوجه رسالة إلى مسلمي أوكرانيا والعالم بمناسبة شهر رمضان

جو بايدن الرئيس الأمريكي شهر رمضان غزة المساعدات الانسانية الولايات المتحدة الأردن إسرائيل الرهائن حل الدولتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان.. جمع أكبر قدر من الحسنات

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

موضوعات متعلقة

CNN: إدارة بايدن لا تتوقع قيام إسرائيل باجتياح رفح في شهر رمضان

متحديا بايدن .. نتنياهو: عازمون على غزو رفح بعملية عسكرية

باحث في الشؤون الأمريكية: بايدن أصبح أكثر حدة في انتقاده لنتنياهو

بعد 40 عاما.. بايدن ينفصل عن نتنياهو لكنه يتمسك بإسرائيل

بايدن: نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها.. واجتياح رفح خط أحمر

بسبب غزة.. بايدن ينفي وجود إجماع ديمقراطي على رفض التصويت له مرة أخرى

ترشيحاتنا

بايدن يوجه رسالة إلى مسلمي الولايات المتحدة والعالم وغزة بمناسبة شهر رمضان

بيان عاجل من الدنمارك بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

السعر الرسمي لأصغر سيارة "أوتوماتيك" تقدمها ستروين في مصر

3 ساعات في شهر رمضان احذر أن يفوتك أجرها.. اغتنمها بهذا الدعاء

كهربا يحتفل بحلول شهر رمضان على طريقته الخاصة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ