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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يوجه رسالة إلى مسلمي أوكرانيا والعالم بمناسبة شهر رمضان

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

هنأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسلمي أوكرانيا وكل العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، والذي يأتي في وسط الحرب التي تخوضها كييف ضد روسيا.

وقال زيلينسكي عبر حسابه على منصة إكس: "رمضان مبارك لجميع المسلمين في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم مع حلول الشهر الفضيل".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "للأسف، طغت الحرب والمعاناة المستمرة على شهر رمضان هذا العام في أوكرانيا".

وتابع: "نرجو أن يقرّبنا هذا الشهر الفضيل من تحقيق السلام العادل والمنصف، ليس فقط للأوكرانيين فحسب، بل لجميع الشعوب التي تعاني حاليًا من ويلات الحرب". 

وأشار زيلينسكي إلى أن الإنسانية قادرة على تحقيق مستوى من الوحدة يضمن العدالة ويحمي الحياة من الحروب.

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فلاديمير زيلينسكي شهر رمضان الرئيس الأوكراني أوكرانيا روسيا كييف

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