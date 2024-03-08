زيلينسكي يرفض فكرة أردوغان عقد قمة بمشاركة روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الجمعة إنه يعارض فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد قمة سلام بمشاركة روسيا.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أنقرة مستعدة لاستضافة قمة سلام بمشاركة روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح زيلينسكي قوله خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس أردوغان في اسطنبول: "لا نرى ممثلين لروسيا في مثل هذه القمة".

وقال أردوغان، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، إن تركيا مستعدة لاستضافة قمة روسية-أوكرانية.

وأضاف الرئيس التركي الذي استقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام ستشارك فيها روسيا".

وناقش زيلينسكي وأردوغان خلال المباحثات صفقة الحبوب والوضع الأمني ​​الحالي في البحر الأسود.