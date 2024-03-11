"المجدلاني": لتر مياه ووجبة واحدة نصيب الفرد اليومي في رفح.. فيديو

أكد وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني، أن الوضع في قطاع غزة هذا العام وتحديدًا في شهر رمضان أكثر سوءا من أي عام، في ظل الأزمة الإنسانية والغذائية، والصعوبات الجارية.



أضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 80% من سكان قطاع غزة، متواجدين في قطاع رفح، والمواطن لا يحصل على أكثر من وجبة واحدة في اليوم، ولا يحصل على أكثرمن لتر واحد صالح للشرب في اليوم الواحد، بجانب شح المواد الغذائية.

ذكر أن جهود الاطراف الدولية لم تنجح في فتح المجال الكامل لدخول المساعدات للشمال في غزة، وإسرائيل تربط كل المسائل بالأسرى، ومن الواضح أن حرب التجويع من إسرائيل هي جزء من حرب هجمية، بجانب الوسائل العسكرية.