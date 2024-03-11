صحة غزة: استشهاد 67 شخصا وإصابة 106 آخرين في غارات إسرائيلية اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن 67 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 106 آخرون في الهجمات الإسرائيلية الليلية على قطاع غزة.

وقال أمجد عليوة رئيس قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في غزة، لشبكة CNN، إنه في مدينة غزة قُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا، وأصيب العشرات بعد الغارات الإسرائيلية على حي سكني.

وعلى جانب آخر، أضافت مصادر صحفية لـ CNN، أنه في رفح، قُتل 3 أشخاص على الأقل بعد غارة جوية إسرائيلية على حي الجنينة شرق المدينة.

وقالت المصادر الصحفية، إن الغارة وقعت في الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي عندما كان الناس متجمعين في الحي لتناول وجبة السحور، وهي وجبة يتناولها المسلمون قبل الفجر خلال شهر رمضان.

وأضافت المصادر أن 3 نساء من عائلة البركات دُفنن الساعة 6:30 صباحًا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه يعمل على الأرض وينفذ غارات جوية في وسط غزة، مع وجود قوات خاصة في منطقة حمد بجنوب غزة، وقوات جوية ونيران قناصة ودبابات في منطقة القرارة في خان يونس.