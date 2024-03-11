عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: استشهاد 67 شخصا وإصابة 106 آخرين في غارات إسرائيلية اليوم

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن 67 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 106 آخرون في الهجمات الإسرائيلية الليلية على قطاع غزة.

وقال أمجد عليوة رئيس قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في غزة، لشبكة CNN، إنه في مدينة غزة قُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا، وأصيب العشرات بعد الغارات الإسرائيلية على حي سكني.

وعلى جانب آخر، أضافت مصادر صحفية لـ CNN، أنه في رفح، قُتل 3 أشخاص على الأقل بعد غارة جوية إسرائيلية على حي الجنينة شرق المدينة.

وقالت المصادر الصحفية، إن الغارة وقعت في الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي عندما كان الناس متجمعين في الحي لتناول وجبة السحور، وهي وجبة يتناولها المسلمون قبل الفجر خلال شهر رمضان.

وأضافت المصادر أن 3 نساء من عائلة البركات دُفنن الساعة 6:30 صباحًا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه يعمل على الأرض وينفذ غارات جوية في وسط غزة، مع وجود قوات خاصة في منطقة حمد بجنوب غزة، وقوات جوية ونيران قناصة ودبابات في منطقة القرارة في خان يونس.

مديرة المخابرات الأمريكية : الحوثيون دخلوا الحرب .. وأزمة غزة جددت عدم الاستقرار بالمنطقة

الرئيس الإماراتي ونظيره القبرصي يبحثان جهود إنشاء الممر البحري في غزة

وزارة الصحة غزة قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي رفح الاحتلال الاسرائيلي خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

مديرة المخابرات الأمريكية : الحوثيون دخلوا الحرب .. وأزمة غزة جددت عدم الاستقرار بالمنطقة

الرئيس الإماراتي ونظيره القبرصي يبحثان جهود إنشاء الممر البحري في غزة

كيف سيقضى أهالى غزة شهر رمضان تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلى؟.. سياسي يجيب

في أول أيام رمضان.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة وارتفاع عدد الشهداء

خبير يكشف حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة.. فيديو

منعوهم من تحقيق أهدافهم.. شيخ الأزهر: أهل غزة انتصروا على الكيان الصهيوني

شيخ الأزهر: سمعت صراخ طفل من غزة تجرى له عملية بدون بنج

دعاء مستجاب لـ نصرة الأقصى وأهل غزة.. باب مفتوح وعظيم للتصدي للصهاينة

ترشيحاتنا

خلي بالك.. عقوبة السب والقذف في رمضان

ننشر شهادة تاجر في واقعة اختلاس أموال شركة العبد الشهيرة للأجهزة الكهربائية

بعد قرار وزير التربية والتعليم الأخير.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الامتحانات

مأساة بعد الإفطار.. شاب يقفز من أعلى عقار بسبب أزمة نفسية بالجيزة

مفتي الجمهورية يكشف عن علامات الصوم المقبول في الإسلام

تراجع أسعار اللحوم.. الانخفاض في الأعلاف ينعكس إيجابًا على الثروة الحيوانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني

جري الوحوش الحلقة 1.. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقـ تل

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ