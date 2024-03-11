عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديرة المخابرات الأمريكية : الحوثيون دخلوا الحرب .. وأزمة غزة جددت عدم الاستقرار بالمنطقة

مديرة المخابراتالأمريكية
مديرة المخابراتالأمريكية

ذكرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل دانيكا هاينز، ان الأزمة في غزة جددت عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ان الحوثيون دخلوا الحرب وأصبحوا الطرف الأكثر عدوانية في الصراع.

لفتت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ان تقييمنا يظهر أن حزب الله وإيران لا يريدان تصعيد الصراع وصولا لحرب شاملة.

كما ذكر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "نواجه عدم استقرار بالشرق الأوسط وسقط نحو 30 ألف قتيل بالعملية الإسرائيلية".

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أخشى أن تقوض إدارة نتنياهو للحرب الدعم الأمريكي لإسرائيل على المدى الطويل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

هل فرض الصوم على الأمم السابقة؟.. اعرف أسراره والحكمة من تشريعه

إيلون ماسك يوجّه ضربة لـ ChatGPT.. تفاصيل

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال.. وهجوم على تامر حسني بسبب إعلان البطاطس|حصيلة أول رمضان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

مديرة المخابرات الأمريكية : الحوثيون دخلوا الحرب .. وأزمة غزة جددت عدم الاستقرار بالمنطقة

هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

جري الوحوش الحلقة 1 .. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقتل

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ