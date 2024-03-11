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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإماراتي ونظيره القبرصي يبحثان جهود إنشاء الممر البحري في غزة

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الاثنين، ضرورة فتح ممرات برية وبحرية وجوية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد الرئيس الإماراتي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على ضرورة نقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون عوائق وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وبحث بن زايد وخريستودوليدس العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، كما استعرضا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتناول الاتصال، المبادرة التي أعلنتها مؤخرا كل من الإمارات وقبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والبناء على مبادرة "أمالثيا" التي كانت قد أعلنتها قيادة قبرص مؤخراً والتي تحدد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر وتعد جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق هذا الممر البحري، وذلك بالتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة.

وأكد الرئيس الإماراتي، على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة على أساس "حل الدولتين"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تساند جميع الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه.

الرئيس الإماراتي الممر البحري ساحل غزة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد محمد بن زايد ممرات برية وبحرية وجوية الشعب الفلسطيني قطاع غزة نيكوس خريستودوليدس

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