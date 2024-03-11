الخارجية الأمريكية: الحكومة الإسرائيلية لم تقدم خطة إنسانية أو عسكرية لاجتياح رفح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم لـ الولايات المتحدة خطة إنسانية أو عسكرية لاجتياح رفح.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي، أنه لن يتحدث عن المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع الحكومة الإسرائيلية، متابعا: "لكننا أوضحنا في المحادثات الخاصة" والعلنية "أن حكمنا هو أنهم لا يستطيعون أو لا ينبغي لهم الذهاب إلى رفح دون مساعدة إنسانية وخطة ذات مصداقية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم المضي قدما في عملية اجتياح رفح، حيث فر أكثر من مليون نازح.

وقال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع قناة MSNBC، إن العملية العسكرية في رفح “خط أحمر”، لكنه أضاف أنه سيواصل دعم إسرائيل.

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN، يوم الأحد، إن إدارة بايدن لا تتوقع حاليًا أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية وشيكًا في رفح.