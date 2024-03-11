عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الحكومة الإسرائيلية لم تقدم خطة إنسانية أو عسكرية لاجتياح رفح

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم لـ الولايات المتحدة خطة إنسانية أو عسكرية لاجتياح رفح.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي، أنه لن يتحدث عن المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع الحكومة الإسرائيلية، متابعا: "لكننا أوضحنا في المحادثات الخاصة" والعلنية "أن حكمنا هو أنهم لا يستطيعون أو لا ينبغي لهم الذهاب إلى رفح دون مساعدة إنسانية وخطة ذات مصداقية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم المضي قدما في عملية اجتياح رفح، حيث فر أكثر من مليون نازح.

وقال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع قناة MSNBC، إن العملية العسكرية في رفح “خط أحمر”، لكنه أضاف أنه سيواصل دعم إسرائيل.

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN، يوم الأحد، إن إدارة بايدن لا تتوقع حاليًا أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية وشيكًا في رفح.

محذرًا من اقتحام رفح.. جوتيريش يطالب مجددًا بتطبيق هدنة في غزة والسودان

CNN: إدارة بايدن لا تتوقع قيام إسرائيل باجتياح رفح في شهر رمضان

وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة رفح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اجتياح رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

كفارة جماع الزوجة في نهار رمضان وهل تجب على الرجل فقط؟..الإفتاء تحسم

موضوعات متعلقة

كرر رفضه.. بايدن: لا عملية عسكرية في رفح بدون خطة

نتنياهو: اتفقت مع بايدن على تدمير حماس والخروح الآمن للمدنيين في رفح

محذرًا من اقتحام رفح.. جوتيريش يطالب مجددًا بتطبيق هدنة في غزة والسودان

مطلوب إرادة أمريكية حقيقية.. تحذير من فلسطين بشأن اقتحام إسرائيل لـ رفح

"ليس وشيكا".. مسؤولون إسرائيليون يكشفون موعد الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة

CNN: إدارة بايدن لا تتوقع قيام إسرائيل باجتياح رفح في شهر رمضان

ترشيحاتنا

رونالدو يزين تشكيلة النصر لمواجهة العين في أبطال أسيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقـ تل قيادي في الجناح العسكري لحماس بغزة

إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين"

جيش الاحتلال يق.تل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذه عملية إرهابية

هل تاركها يأثم؟.. اعرف الحكم الشرعي لـ صلاة التراويح خلال شهر رمضان

بشرى لأصحابها.. البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص التوكتوك.. التفاصيل والشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جري الوحوش الحلقة 1 .. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقتل

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ