محذرًا من اقتحام رفح.. جوتيريش يطالب مجددًا بتطبيق هدنة في غزة والسودان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إلى تطبيق هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس ووقف الأعمال القتالية في السودان مع بداية شهر رمضان 2024.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية"، طالب جوتيريش بإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان يعيشون على حافة المجاعة.

وأضاف أن "القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها"، محذرًا من التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح.

وأكد جوتيريش أن هذا التهديد قد يتسبب بمآس أعظم لسكان غزة، كما يمكن أن يدفعهم إلى دائرة أعمق من الجحيم.