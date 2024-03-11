عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرًا من اقتحام رفح.. جوتيريش يطالب مجددًا بتطبيق هدنة في غزة والسودان

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إلى تطبيق هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس ووقف الأعمال القتالية في السودان مع بداية شهر رمضان 2024.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية"، طالب جوتيريش بإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان يعيشون على حافة المجاعة.

وأضاف أن "القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها"، محذرًا من التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح.

وأكد جوتيريش أن هذا التهديد قد يتسبب بمآس أعظم لسكان غزة، كما يمكن أن يدفعهم إلى دائرة أعمق من الجحيم.

الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش غزة هدنة في قطاع غزة حماس رمضان سكان غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أفضل دعاء للصائم في رمضان.. 11 كلمة تسخر لك الخلق ويلين الحديد

الصفارات تدوي في شمال إسرائيل وإنذارات كاذبة بـ إيلات

طرق مجربة تحميك من صداع الصيام .. افعلها كل يوم

مطالبات بإجبار نتنياهو على فحص حالته الجسدية والعقلية.. فيديو

محذرًا من اقتحام رفح.. جوتيريش يطالب مجددًا بتطبيق هدنة في غزة والسودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ