بنفهم بعض بلغة الإشارة.. محمد سامي يكشف سر نجاحه مع محمد رمضان

أكد المخرج محمد سامي، أن الفنان محمد رمضان ممثل لديه موهبة كبيرة بشكل غير طبيعي، وأي نجم مهما كان ممثل مهم، يحتاج إلى مخرج ومؤلف، حتى يوظفوا إمكانياته بشكل كبير.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أن أعلى نجاحاتي كانت مع الفنان محمد رمضان، مؤكدا أن مسلسلات"الأسطورة والبرنس وجعفر العمدة"، حققت نجاح إستثنائي.

وتابع المخرج محمد سامي، أن لدينا كيمياء مشتركة بيني وبين الفنان محمد رمضان، حتى أنه نفهم بعضنا بلغة الإشارة، مؤكدا أن محمد رمضان نجم غير عادي ولديه شهرة كبيرة في الوطن العربي.