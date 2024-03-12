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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد سامي يفتح صندوق الأسرار: أنا الأنجح على مستوى الدراما.. ويكشف حقيقة إنتاج جزء ثاني من جعفر العمدة.. وسر نجاحه مع محمد رمضان

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

كشف المخرج محمد سامي، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول أعماله، وعن نجاحاته الكبيرة في الأعمال الدرامية، وأخرها مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذي يعرض بموسم رمضان الحالي.

 

وكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، والكيمياء المشتركة بينه وبين الفنان محمد رمضان.

 

وإليكم أبرز التصريحات

المخرج محمد سامي: حياتي مستقرة ومنظمة بسبب وجود مي عمر معايا

أكد المخرج محمد سامي، أنه أعتبر نفسي محظوظ وموفق، مشيرا إلى أنه أعطي كل طاقتي للعمل، ولكن عيبي الوحيد هو عصبيتي، وأحيانا يكون لها تأثير.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، أنه أنا مؤمن بموهبة مي عمر، مؤكدا أنه لديها عشق الفن، وكان لدينا طموح منذ بداية عملنا أن نحقق النجاح الكبير.

وتابع المخرج محمد سامي، أن حياتي مستقرة ومنظمة بسبب وجود مي عمر في حياتي، مؤكدا أنه تمنع اي ضغوط تقع على عاتقي، حتى أنها تحاول أن تجعلني شخص ناجح في عملي وفي حياتي.

وأشار محمد سامي إلى مي عمر هي صديقتي التي تصدقني القول والفعل، مؤكدا أن مي عمر ووالدتي هما محور حياتي، لأنهم "مش بيجاملوني ولا بيكذبوا عليا وبيدعموني على النجاح".

 

محمد سامي: يوسف شاهين مأخرجش مسلسلات درامية.. وأنا الأنجح على مستوى الدراما

أكد المخرج محمد سامي، أن المخرج يوسف شاهين على مدار تاريخه لم يقم بإخراج مسلسلات  درامية، ولكن كان يقوم بعمل أفلام سينمائية، وكانت وقت السينما لها رونق على العكس من الفترة الحالية.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، أن يوسف شاهين نجح في العمل مع أجيال مختلفة، وكان لديه إتقان للغة الفرنسية جعلته في إحتكاك بشكل مباشر في المهرجانات.
وتابع المخرج محمد سامي، أن المخرج يوسف شاهين جزء من التراث الفني، مؤكدا أنه يعتبر نفسه الأنجح على مستوى الدراما، ولديه أمل أن يكون لديه نجاح في السينما مثل الدراما.

 

المخرج محمد سامي يكشف كواليس وأسرار تعرض لأول مرة عن نعمة الأفاكاتو

قال  المخرج محمد سامي، إنه دائما ما يتلقى هجوما على أعماله، بالرغم من نجاحها، مشيرا إلى أن تأثير العمل على المُشاهد، هو المقياس المهم للنجاح.

وأشار محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، إلى أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من افضل المسلسلات التي قمت بها، مؤكدا أنه يعد المشاهد بدراما قوية من خلاله.

ونوه المخرج محمد سامي، بأن شخصية نعمة، والتي تجسدها مي عمر، ستلخص حال السيدة المصرية، وبعض المآسي التي تتعرض لها في الحياة.

وأشار محمد سامي إلى أن العائلة هي مسئولية الرجل، سواء على المستوى المادي والمعنوي والسند والكرم.

 

هل هناك جزء ثان من جعفر العمدة؟.. محمد سامي يحسم الجدل

أكد المخرج محمد سامي، أن فكرة أن يكون هناك جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة"، كانت عن طريق المنتج محمد السعدي، ولكن أنا كنت رافض لها وبشدة، وكذلك الفنان محمد رمضان.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، أنه  بعد نجاحي الكبير في مسلسل "جعفر العمدة"، أرغب في خوض تجارب مختلفة ناجحة.

وتابع المخرج محمد سامي، أنه كتب 17 حلقة من الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، ولكنه في النهاية لم يقتنع، مما جعلني أتراجع عن الفكرة.

 

بنفهم بعض بلغة الإشارة.. محمد سامي يكشف سر نجاحه مع محمد رمضان

أكد المخرج محمد سامي، أن الفنان محمد رمضان ممثل لديه موهبة كبيرة بشكل غير طبيعي، وأي نجم مهما كان ممثل مهم، يحتاج إلى مخرج ومؤلف، حتى يوظفوا إمكانياته بشكل كبير.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أن أعلى نجاحاتي كانت مع الفنان محمد رمضان، مؤكدا أن مسلسلات"الأسطورة والبرنس وجعفر العمدة"، حققت نجاح إستثنائي.

وتابع المخرج محمد سامي، أن لدينا كيمياء مشتركة بيني وبين الفنان محمد رمضان، حتى أنه نفهم بعضنا بلغة الإشارة، مؤكدا أن محمد رمضان نجم غير عادي ولديه شهرة كبيرة في الوطن العربي

المخرج محمد سامي مسلسل “نعمة الأفوكاتو مسلسل “جعفر العمدة” محمد رمضان مي عمر

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