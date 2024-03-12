مهم لمرضى السكرى.. طرق تخفيض سكر الدم بسرعة

إذا كنت تعاني من مرض السكري وترغب في خفض سكر الدم بسرعة، فمن المهم مراعاة النقاط التالية،وفقا لما نشره موقع هيلثي :

مرضى السكرى أشياء تخفض سكر الدم بسرعة أكتشفها

أخذ الدواء بشكل صحيح: يجب عليك اتباع جرعات الدواء الموصوفة من قبل الطبيب وفقًا للجدول الزمني المحدد. قد يشمل ذلك تناول الأدوية الفموية أو الأنسولين إذا كانت موصوفة لك.

ممارسة النشاط البدني: قد يساعد ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة في خفض مستويات السكر في الدم. يمكنك محاولة المشي السريع أو ركوب الدراجة أو أي نشاط بدني آخر يناسب حالتك الصحية. يجب استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج للتمارين الرياضية.

تناول الأطعمة ذات الفهم الجيوكيميائي منخفض: حاول تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر جليكميك المنخفض، مثل الخضروات ذات الألياف العالية، والبروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية والأسماك والبيض، والحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

تناول الأطعمة بحذر: يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والنشويات المكررة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة. يمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى زيادة مستويات السكر في الدم بشكل سريع.

شرب الماء بكميات كافية: يجب أن تشرب الكمية المناسبة من الماء للحفاظ على الترطيب ودفع السكر في الدم للكلى للتخلص منه.

مع ذلك، يجب عليك استشارة الطبيب المعالج لتحديد الخطوات المناسبة لخفض سكر الدم بشكل آمن وفعال وفقًا لحالتك الصحية الفردية ونوع السكري الذي تعاني منه.