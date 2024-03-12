طارق الشناوي: الإعلانات في رمضان قوة اقتصادية تفرض قوانينها على المسلسلات الدرامية

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الإعلانات في رمضان قوة اقتصادية تفرض قوانينها على المسلسلات الدرامية في رمضان.

وقال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الإعلان به مادة فنية ونفور البعض من الإعلانات التي يتم عرضها حاليا يكون سببه خطأ في محتوى الإعلان نفسه ".

وأضاف طارق الشناوي:" الإعلان يكون به مادة فنية تجذب المشاهد وتجعله يشاهده وإذا كان هناك نفور من الإعلانات؛ يكون سببه مشكلة في الإعلانات ".

وتابع طارق الشناوي:" هناك إعلانات قديمة تسببت في ظهور نجوم على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي".

واكمل طارق الشناوي:" كبار المخرجين قاموا بإخراج إعلانات تليفزيونية"، مضيفا:" الإعلان هو مادة يجب ان تتمتع بجاذبية تجذب المشاهد ".