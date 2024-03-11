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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إسعاد يونس تتأثر فى أحد الإعلانات بسبب سهير البابلي.. تفاصيل

إسعاد يونس
إسعاد يونس

ظهرت الفنانة إسعاد يونس بإعلان  لإحدى شركات الاتصالات الكبرى برفقة عدد من الفنانين على رأسهم هندي صبري وخالد النبوي وأحمد مالك وعصام عمر. 

وخلال الإعلان ظهرت الفنانة إسعاد يونس تتذكر صديقتها الفنانة سهير البابلي ، حيث بدا عليها التأثر الشديد ، لتوجه لها رسالة مكتوبة تعبر عن اشتياقها لها .

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من ناحية أخرى بدأت  الفنانة إسعاد يونس تصوير  دورها فى مسلسل “تيتا زوزو” والذي من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضانى المقبل.

المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل والتى تقوم حاليا باختيار باقى أبطال العمل للبدء فى تصويره قريبا.

ويعد مسلسل “تيتا زوزو” بمثابة عودة جديدة للفنانة إسعاد يونس بعد غياب عن الساحة الفنية حيث عادت إلى التمثيل من خلال فيلم “200 جنيه" مع المؤلف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

كانت إسعاد يونس شاركت فى مسلسل “كامل العدد” العام الماضى والذى عرض فى رمضان وقامت ببطولته دينا الشربينى وشريف سلامة.

الفنانة سهير البابلي الفنانة إسعاد يونس رمضان 2024 شركات الاتصالات محمد رمضان

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